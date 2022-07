Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 1 LUGLIOORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO VEDIAMO LA VIABILITA’ SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA VIA APPIA IN ESTERNA, QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24TERAMO E PROPRIO SULLA A24, NEL TRATTO URBANO, CI SONO LUNGHE CODE TRA LA COMPLANARE DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO ED E’ INTENSO IL TRAFFICO IN DIREZIONE CENTRO SU DIVERSE STRADE, IN PARTICOLARE SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO ANULARE SEMPRE IN DIREZIONE, CODE PER LAVORI IN ...