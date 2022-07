Via l’assegno per studi dal papà alla figlia di 36 anni, il giudice conferma: «Troppo fuoricorso all’università, la depressione non c’entra» (Di venerdì 1 luglio 2022) Quella di medicina – si sa – è una facoltà che richiede tempo. Ma dopo 18 anni, il padre ha deciso che era il momento di non versare più alla figlia l’assegno di 300 euro al mese che percepiva da quando i due genitori si erano separati. La giudice della prima sezione civile del Tribunale di Napoli Carla Hubler, riporta il Corriere del Mezzogiorno, ha stabilito che la decisione del pensionato di Portici è legittima, e con un’ordinanza ha sospeso l’assegno di mantenimento alla figlia 36enne, iscritta all’università dal 2006. «Tenuto conto dell’età della figlia, del tempo trascorso dall’iscrizione all’università, dal tenore della documentazione sul percorso degli studi» viene «sospeso ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Quella di medicina – si sa – è una facoltà che richiede tempo. Ma dopo 18, il padre ha deciso che era il momento di non versare piùdi 300 euro al mese che percepiva da quando i due genitori si erano separati. Ladella prima sezione civile del Tribunale di Napoli Carla Hubler, riporta il Corriere del Mezzogiorno, ha stabilito che la decisione del pensionato di Portici è legittima, e con un’ordinanza ha sospesodi mantenimento36enne, iscrittadal 2006. «Tenuto conto dell’età della, del tempo trascorso dall’iscrizione, dal tenore della documentazione sul percorso degli» viene «sospeso ...

