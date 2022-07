Venezia, UFFICIALE l’arrivo di Zabala: i dettagli (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Venezia attraverso una nota UFFICIALE ha comunicato l’arrivo del terzino Facundo Zabala dall’Apoel Nicosia Il Venezia attraverso una nota UFFICIALE ha comunicato l’arrivo del terzino Facundo Zabala dall’Apoel Nicosia. La nota del club: «Il Venezia FC comunica il tesseramento del terzino sinistro argentino Facundo Zabala, 23 anni, proveniente dall’APOEL, club cipriota di Prima Divisione. Zabala ha firmato un contratto triennale con opzione per un quarto anno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilattraverso una notaha comunicatodel terzino Facundodall’Apoel Nicosia Ilattraverso una notaha comunicatodel terzino Facundodall’Apoel Nicosia. La nota del club: «IlFC comunica il tesseramento del terzino sinistro argentino Facundo, 23 anni, proveniente dall’APOEL, club cipriota di Prima Divisione.ha firmato un contratto triennale con opzione per un quarto anno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Ufficiale l'arrivo di #Zabala dal #Venezia ?? - psb_original : Venezia, ufficiale Zabala: triennale con opzione per il quarto anno #SerieB - laurapelosovr : RT @TgVerona: Al Teatro Romano di #Verona stasera va in scena la prima del Festival Shakespeariano, con Il mercante di Venezia, protagonist… - TUTTOB1 : UFFICIALE - Venezia, colpo Zabala - TgVerona : Al Teatro Romano di #Verona stasera va in scena la prima del Festival Shakespeariano, con Il mercante di Venezia, p… -