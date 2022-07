Venezia, la giunta vara aumenti record per i trasporti: dai parcheggi ai vaporetti, ecco la “stangata” per i turisti (Di venerdì 1 luglio 2022) Per i turisti ha il sapore di una “stangata”, per i Veneziani è un meccanismo per ovviare a deficit di bilancio nei trasporti pubblici. In un caso o nell’altro, l’aumento dei biglietti nel capoluogo lagunare subirà quest’estate un’impennata per quanto riguarda autobus, vaporetti e parcheggio delle auto a piazzale Roma. Già dall’1 luglio il biglietto dell’autobus per andare dall’aeroporto Marco Polo al centro storico (e viceversa) passerà da 8 a 10 euro, con un incremento di 2 euro, pari al 25 per cento della tariffa. Chi preferisce raggiungere piazzale Roma in auto e cercare un parcheggio al Comunale, vedrà la tariffa giornaliera passare da 26 a 35 euro, con un aumento di 9 euro, che equivale al 35,4 per cento (finora pagavano 26 euro le auto larghe meno di 185 cm, 29 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Per iha il sapore di una “”, per ini è un meccanismo per ovviare a deficit di bilancio neipubblici. In un caso o nell’altro, l’aumento dei biglietti nel capoluogo lagunare subirà quest’estate un’impennata per quanto riguarda autobus,o delle auto a piazzale Roma. Già dall’1 luglio il biglietto dell’autobus per andare dall’aeroporto Marco Polo al centro storico (e viceversa) passerà da 8 a 10 euro, con un incremento di 2 euro, pari al 25 per cento della tariffa. Chi preferisce raggiungere piazzale Roma in auto e cercare uno al Comunale, vedrà la tariffa giornaliera passare da 26 a 35 euro, con un aumento di 9 euro, che equivale al 35,4 per cento (finora pagavano 26 euro le auto larghe meno di 185 cm, 29 ...

