Venezia: da agosto al via il test sulle prenotazioni, dal 16 gennaio il ticket d'ingresso (Di venerdì 1 luglio 2022) Al via dal 16 gennaio 2023 il pagamento di un ticket di accesso per entrare a Venezia come turisti giornalieri. Un provvedimento che rientra nel più ampio sistema con cui l'amministrazione comunale vuole regolare i flussi turistici in città, così come la sperimentazione delle prenotazioni che inizierà invece fra un mese, l'1 agosto.

