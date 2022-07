Venezia col biglietto: perché ha ragione Brugnaro (Di venerdì 1 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/Venezia-1.mp4 Quella del sindaco Brugnaro è una idea geniale: dare un valore a un bene scarso, come Venezia. Ovvero far pagare un “biglietto” ad alcune categorie di turisti, quelli “mordi e fuggi”. L’obbligo di registrarsi, infatti, non varrà né per i residenti del Veneto né per i turisti che hanno una stanza (in hotel o a casa) nella città lagunare. Ecco come funzionerà. Dopo un primo periodo di prova, dal 16 gennaio 2023 si partirà col pagamento del contributo di accesso. Chi dovrà versarlo? “Il contributo di accesso – spiega il Comune – è applicato in via alternativa all’imposta di soggiorno e deve essere corrisposto da ogni persona che acceda alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna, fatte salve ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 1 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/-1.mp4 Quella del sindacoè una idea geniale: dare un valore a un bene scarso, come. Ovvero far pagare un “” ad alcune categorie di turisti, quelli “mordi e fuggi”. L’obbligo di registrarsi, infatti, non varrà né per i residenti del Veneto né per i turisti che hanno una stanza (in hotel o a casa) nella città lagunare. Ecco come funzionerà. Dopo un primo periodo di prova, dal 16 gennaio 2023 si partirà col pagamento del contributo di accesso. Chi dovrà versarlo? “Il contributo di accesso – spiega il Comune – è applicato in via alternativa all’imposta di soggiorno e deve essere corrisposto da ogni persona che acceda alla Città antica del Comune dio alle altre isole minori della laguna, fatte salve ...

