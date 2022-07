Vaticano, venduto Palazzo Londra a 186 milioni di sterline (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Ultimata la vendita del Palazzo londinese di Londra al centro dello scandalo finanziario in Vaticano. “?Nei giorni scorsi – fa sapere l’Apsa – l’amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha ultimato la vendita a Bain Capital del Palazzo in 60 Sloane Avenue a Londra, con un incasso complessivo di 186 milioni di sterline. La Segreteria per l’Economia ha seguito l’intera procedura nelle sue varie fasi”. “Le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l’acquisto dell’immobile sono state conferite alla riserva della Segreteria di Stato, senza che in nessun modo in questa circostanza sia toccato l’Obolo di San Pietro, e con esso le donazioni dei fedeli”, spiega l’Apsa. “Per garantire la trasparenza e l’indipendenza del processo di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Ultimata la vendita dellondinese dial centro dello scandalo finanziario in. “?Nei giorni scorsi – fa sapere l’Apsa – l’amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha ultimato la vendita a Bain Capital delin 60 Sloane Avenue a, con un incasso complessivo di 186di. La Segreteria per l’Economia ha seguito l’intera procedura nelle sue varie fasi”. “Le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l’acquisto dell’immobile sono state conferite alla riserva della Segreteria di Stato, senza che in nessun modo in questa circostanza sia toccato l’Obolo di San Pietro, e con esso le donazioni dei fedeli”, spiega l’Apsa. “Per garantire la trasparenza e l’indipendenza del processo di ...

