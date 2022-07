Vasco Rossi invita don Ciotti sul palco di Torino: “Dobbiamo sconfiggere l’industria delle armi” – Video (Di venerdì 1 luglio 2022) Si erano già incontrati a pranzo, a Torino, dove Vasco Rossi ieri sera ha tenuto l’ultimo degli undici concerti di quest’estate. Il rocker di Zocca, però, a un certo punto, lo ha fatto salire sul palco: “Devo salutare una persona eccezionale che mi ha fatto il piacere di venire ad ascoltare il concerto, Luigi don Ciotti”. Un grande applauso ha accolto don Ciotti, che ha mandato il suo messaggio: “Impegniamoci tutti per la pace. La prima vittima della guerra è la verità e la prima vittoriosa è l’industria delle armi che Dobbiamo sconfiggere. W la pace”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Si erano già incontrati a pranzo, a, doveieri sera ha tenuto l’ultimo degli undici concerti di quest’estate. Il rocker di Zocca, però, a un certo punto, lo ha fatto salire sul: “Devo salutare una persona eccezionale che mi ha fatto il piacere di venire ad ascoltare il concerto, Luigi don”. Un grande applauso ha accolto don, che ha mandato il suo messaggio: “Impegniamoci tutti per la pace. La prima vittima della guerra è la verità e la prima vittoriosa èche. W la pace”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

