Pubblicità

infoitsport : Valmontone. Domenica 3 Luglio alle ore 15 al Campo dei Gelsi l’ultimo saluto a Pasquale Pascarella -

Casilina News

A pochi minuti dal MagicLand e dall'Outlet di, su via Palianese sud, tra Colleferro e ... Vario e interessante anche il programma di. Alle 12 uno spettacolo gratuito di magia per i ...Venturariceverà un riconoscimento nel corso del premio nazionale 'Mario Mariozzi' a Fiuggi, spiega il perchè e come è stato spinto nell'accettare l'offerta del: 'Un amico comune ... Valmontone. L'ultimo saluto a Pasquale Pascarella, il 28enne morto in un tragico incidente Meteo per Domenica 26 Giugno 2022, Valmontone. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 18°C, massima 35°C ...L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 6.2, corrispondente a 828W/mq. Domenica 26 Giugno: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra 18 ...