Valencia | Gattuso nervoso già minaccia le dimissioni | il motivo

A poche settimane dall'inizio della sua avventura al Valencia, l'allenatore Gattuso avrebbe già minacciato le dimissioni Così come accaduto alla Fiorentina, cominciano subito i malumori di Gennaro Gattuso al Valencia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il tecnico avrebbe già minacciato le dimissioni dal club spagnolo. Il motivo? L'immobilità della società sul mercato e il mancato arrivo, per il momento, dei calciatori chiesti. Il Valencia è alle prese con gravi perdite finanziarie e per questo non è ancora pronto a operare in entrata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

