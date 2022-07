(Di venerdì 1 luglio 2022) Potrebbe riuscire nel bis. In un ipotetico nuovo duello tra Donalde Joealle prossime presidenziali nel 2024,Usavincerebbe con il 44% dei voti. Contro il 39% dell’attualedemocratico. La notizia sorprendente emerge da uncondotto dall’Emerson college, citato da The Hill. Secondo cui il 12% degli interpellati ha risposto che voterebbe per qualcun altro. Già a maggio scorso un analogoattribuiva ail 44% delle preferenze. Ma all’epocapoteva contare sul 42% dei voti. Oggi è decisamente in calo. Usa,rebbeLe presidenziali americane del 2024 sono ancora lontane, meno ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #24giugno con l’ultimo pacchetto di aiuti (450mil) gli Usa superano i 6 miliardi di dollari di dotazioni militari p… - Spiove84 : RT @FerdinandoC: L'ultimo tragico esempio è la sentenza della Corte Suprema sull'Environmental Protection Agency, che di fatto azzera le po… - donatabcc : RT @FerdinandoC: L'ultimo tragico esempio è la sentenza della Corte Suprema sull'Environmental Protection Agency, che di fatto azzera le po… - GiancarloGarci6 : RT @Surfiniae: Su @tpi uscito oggi in edicola : L’instaurazione di un nuovo Medio Evo in #USA ed ovviamente a ruota nel loro ultimo stato… - Eled_nil : RT @FerdinandoC: L'ultimo tragico esempio è la sentenza della Corte Suprema sull'Environmental Protection Agency, che di fatto azzera le po… -

Secolo d'Italia

... anche quest'è stato associato alla Casa Circondariale di Lodi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.Questa propagazione venne sventata dal governoall'momento, con la prima di una prodigiosa serie di 'iniezioni di liquidità'. L'UE rispose alla crisi con straordinaria flemma, mantenendo ... Usa, ultimo sondaggio: Trump batte Biden. L'ex presidente repubblicano supera il successore di 5 punti Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, stando alle stime del Centre for Research on Energy and Clean Air, la Ue ha acquistato da Mosca gas, petrolio e carbone per un valore di quasi 64 miliardi di e ...Si avvicina il debutto in Mls per l'ex capitano del Napoli, che ha posato sorridente con il nuovo training kit ...