Usa | la Corte Suprema affossa le politiche ambientali di Biden

(Di venerdì 1 luglio 2022) I giudici hanno stabilito che L'Environmental Protection Agency non ha il potere di prendere provvedimenti atti a ridurre le emissioni inquinanti delle centrali elettriche. Esultano gli stati ...

I giudici hanno stabilito che L'Environmental Protection Agency non ha il potere di prendere provvedimenti atti a ridurre le emissioni inquinanti delle centrali elettriche. Esultano gli stati ...Nell'elenco ci sono Apple, Disney, Starbucks, JPMorgan, Google Dopo la decisione dellaSuprema degli, che ha abolito la sentenza che garantiva il diritto all'aborto , molte grandi aziende ...La Corte Suprema statunitense ha fortemente limitato le capacità dell’EPA, l’agenzia per la protezione ambientale, di regolare le emissioni delle industrie energetiche (che producono energia elettrica ..."Limitare le emissioni di CO2 a un livello tale da forzare una transizione a livello nazionale dall'uso del carbone per la produzione di energia elettrica può essere una 'soluzione ragi ...