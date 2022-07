Unicef Italia: “In Ucraina probabili 3 milioni di bambini sfollati” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi la priorità in Ucraina riguarda probabilmente 3 milioni di bambini sfollati, la metà con una grande crisi alimentare in corso. Quella dei minori, di cui purtroppo si parla sempre di meno, è una crisi che rischia di essere dimenticata”. Lo dice all’Adnkronos il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini, che lancia l’allarme su quella che potrebbe diventare presto una tragedia umanitaria “se non si interverrà immediatamente”, sottolineando in ogni caso “che questi numeri devono essere verificati attraverso un’indagine indipendente e imparziale da parte delle Nazioni Unite”, per stabilirne l’esatta portata. Riferendosi alle parole della moglie del presidente ucraino Zelensky, che ieri ha dichiarato che “stanno rubando i nostri bambini e li stanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi la priorità inriguarda probabilmente 3di, la metà con una grande crisi alimentare in corso. Quella dei minori, di cui purtroppo si parla sempre di meno, è una crisi che rischia di essere dimenticata”. Lo dice all’Adnkronos il portavoce diAndrea Iacomini, che lancia l’allarme su quella che potrebbe diventare presto una tragedia umanitaria “se non si interverrà immediatamente”, sottolineando in ogni caso “che questi numeri devono essere verificati attraverso un’indagine indipendente e imparziale da parte delle Nazioni Unite”, per stabilirne l’esatta portata. Riferendosi alle parole della moglie del presidente ucraino Zelensky, che ieri ha dichiarato che “stanno rubando i nostrie li stanno ...

