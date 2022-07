Un' azienda italiana farà parte dello Standards Forum del Metaverso

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - A dieci giorni dal lancio dell'iniziativa, si è aggiunta oggi al Metaverse Standardanche Alterside, startup(“una metaverse agency” si è definita) che si occupa della creazione di tour immersivi, eventi e formazione, sviluppo di ecommerce, della progettazione di spazi di lavoro, videogame ed esperienze, ma anche dell'allestimento di spazi fisici per la fruizione in sicurezza della realtà virtuale. Nata dall'esperienza di DeRev, Alterside ha l'obiettivo di portare le aziende del nostro Paese e quelle europee nei mondi virtuali. Alterside è dunque la primaad essere ammessa al gruppo di lavoro per la definizione degli standard globali di sviluppo del, “una tecnologia - si è detto sicuro Roberto Esposito - che entro pochi anni sarà utilizzata da milioni ...

AGI - Agenzia Italia

