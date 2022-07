Una Vita, anticipazioni finale: Cayetana rivuole Acacias, torna un amato personaggio femminile (Di venerdì 1 luglio 2022) Una Vita sta per giungere al gran finale di sempre e le anticipazioni rivelano che ci saranno molti colpi di scena che animeranno Acacias 38. Nelle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5, verrà a galla la verità su Cayetana e la morte mai avvenuta. Negli ultimi episodi tornerà anche un personaggio femminile molto amato dai telespettatori, rimasto lontano per moltissimi anni. Ecco di chi si tratta. Come finisce Una Vita: il ritorno di Cayetana Le anticipazioni delle puntate finali di Una Vita raccontano che Genoveva riceverà una misteriosa telefonata che le farà mancare la terra sotto i piedi. Sarà talmente sconvolta da assumere un intero boccettino di sonniferi, con ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 1 luglio 2022) Unasta per giungere al grandi sempre e lerivelano che ci saranno molti colpi di scena che animeranno38. Nelle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5, verrà a galla la verità sue la morte mai avvenuta. Negli ultimi episodi tornerà anche unmoltodai telespettatori, rimasto lontano per moltissimi anni. Ecco di chi si tratta. Come finisce Una: il ritorno diLedelle puntate finali di Unaraccontano che Genoveva riceverà una misteriosa telefonata che le farà mancare la terra sotto i piedi. Sarà talmente sconvolta da assumere un intero boccettino di sonniferi, con ...

