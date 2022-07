Una coppia si è sposata in terapia semi intensiva all'ospedale di Catania (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Attimi di gioia e di commozione nel reparto di terapia semintensiva dell'Unità di Pneumologia del Policlinico "Rodolico" di Catania: Rosario ha sposato la sua Catia, coronando il sogno d'amore di entrambi. L'insolita cerimonia, ai bordi del letto dove Rosario è costretto da due mesi, è avvenuta alla presenza della figlia del paziente e dei funzionari del Comune di Catania che hanno officiato il matrimonio, con i testimoni e i familiari in collegamento dietro le porte e il personale sanitario ad assistere alla celebrazione, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e delle norme anticovid. Le nozze della coppia erano state fissate da tempo, tutto era pronto per la celebrazione ma un imprevisto rischiava di far saltare tutto. Così ha chiesto la possibilità di celebrare il rito civile in ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Attimi di gioia e di commozione nel reparto dintensiva dell'Unità di Pneumologia del Policlinico "Rodolico" di: Rosario ha sposato la sua Catia, coronando il sogno d'amore di entrambi. L'insolita cerimonia, ai bordi del letto dove Rosario è costretto da due mesi, è avvenuta alla presenza della figlia del paziente e dei funzionari del Comune diche hanno officiato il matrimonio, con i testimoni e i familiari in collegamento dietro le porte e il personale sanitario ad assistere alla celebrazione, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e delle norme anticovid. Le nozze dellaerano state fissate da tempo, tutto era pronto per la celebrazione ma un imprevisto rischiava di far saltare tutto. Così ha chiesto la possibilità di celebrare il rito civile in ...

