Un Posto Al Sole anticipazioni: Eugenio Nicotera spalle al muro, la famiglia é in pericolo (Di venerdì 1 luglio 2022) Eugenio Nicotera é il magistrato di Un Posto Al Sole che dovrà proteggere la sua famiglia. Cosa gli accadrà nelle prossime puntate? Eugenio, Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Il magistrato Eugenio Nicotera sarà al centro della trama delicatissima di Un Posto Al Sole. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai 3. La situazione si complicherà parecchio nella famiglia Giordano ed Eugenio Nicotera dovrà intervenire per mettere al sicuro la sua famiglia. Tutto è cominciato con l'arresto del boss mafioso Argento che però ha lasciato ...

