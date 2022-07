Pubblicità

sulsitodisimone : Un incendio ha distrutto 2.500 mq di pannelli fotovoltaici a Caltagirone - GDS_it : #Caltagirone, un incendio ha distrutto 2.500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici installati sul tetto di un cap… - CarriaggioM : RT @SalvatoreMirag7: dell’incendio; I tessuti che il fuoco aveva distrutto sono stati riprodotti fedelmente affidandosi alle seterie storic… - claudioc : RT @ilpost: Ancora non si conoscono le cause dei roghi che hanno distrutto un impianto della discarica di Roma, ma sono ben chiare le conse… - EmilianoDiMarco : @Sacri71 @jacopo_iacoboni Il resto è stato distrutto dal conseguente incendio della struttura... -

LeccoToday

... ma nell'inferno di fuoco di fine luglio nel complesso Forestale Montiferru - Planargia si è avuto l'più esteso di tutta Italia in termini di area bruciata. Se si guarda invece ai Comuni, ...L', confermano dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Varese, ha riguardato un campo ... Malgrado il tempestivo e massiccio intervento dei vigili del fuoco, le fiamme hanno... Incendio in un campo della Brianza: distrutto un trattore, bruciata la coltivazione Un vasto incendio è divampato attorno a mezzogiorno nelle campagne ... Diversi animali sono morti, alcune baracche sono andate distrutte. In corso la conta dei danni. Nelle immagini, i campi bruciati ...AGI - Un incendio ha bruciato oggi 2.500 metri quadri di un impianto di pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone di giocattoli nell'area della zona industriale di Caltagirone. L'impianto produc ...