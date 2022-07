Un altro passo verso il metaverso di Meta: gli avatar che rispondono alle videochiamate WhatsApp (Di venerdì 1 luglio 2022) E se – d’ora in poi – fosse il te virtuale a rispondere alle videochiamate su WhatsApp? Una nuova funzionalità che è stata scovata dai ricercatori e dagli sviluppatori di WABetaInfo, che sono soliti analizzare le ultime novità dell’app di messaggistica istantanea made in Meta, potrebbe dare la risposta a questa domanda. Possibile, infatti, che – nell’applicazione del concetto di Metaverso e nella sua estensione a un ecosistema molto più ampio – Meta stia pensando di introdurre la possibilità degli avatar su WhatsApp, non soltanto come emoji o come reazione divertente ai messaggi che vengono di volta in volta scambiati dagli utenti, ma anche come vero e proprio “sostituto” dell’utente stesso impegnato in una video-call. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 luglio 2022) E se – d’ora in poi – fosse il te virtuale a risponderesu? Una nuova funzionalità che è stata scovata dai ricercatori e dagli sviluppatori di WABetaInfo, che sono soliti analizzare le ultime novità dell’app di messaggistica istantanea made in, potrebbe dare la risposta a questa domanda. Possibile, infatti, che – nell’applicazione del concetto die nella sua estensione a un ecosistema molto più ampio –stia pensando di introdurre la possibilità deglisu, non soltanto come emoji o come reazione divertente ai messaggi che vengono di volta in volta scambiati dagli utenti, ma anche come vero e proprio “sostituto” dell’utente stesso impegnato in una video-call. LEGGI ANCHE > ...

