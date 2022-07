Ultime Notizie – Vaticano | venduto Palazzo Londra a 186 milioni di sterline

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ultimata la vendita dellondinese dial centro dello scandalo finanziario in. “?Nei giorni scorsi – fa sapere l’Apsa – l’amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ha ultimato la vendita a Bain Capital delin 60 Sloane Avenue a, con un incasso complessivo di 186di. La Segreteria per l’Economia ha seguito l’intera procedura nelle sue varie fasi”. “Le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l’acquisto dell’immobile sono state conferite alla riserva della Segreteria di Stato, senza che in nessun modo in questa circostanza sia toccato l’Obolo di San Pietro, e con esso le donazioni dei fedeli”, spiega l’Apsa. “Per garantire la trasparenza e l’indipendenza del processo di valutazione, la Santa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - 19581968z : RT @Agenzia_Ansa: Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli italiani po… - TuttoASRoma : AS ROMA Ufficiale, Svilar è un nuovo giocatore della Roma (C.U.) - VesuvioLive : Sarno pulito e riduzione del 20% di perdite idriche: gli obiettivi di Gori nel Bilancio di Sostenibilità 2021 -

Il Sole 24 ORE

Lo riferisce il governatore Vitaliy Kim aggiornando lefornite dal sindaco Oleksandr Sienkovych secondo il quale dieci missili sono stati lanciati questa mattina sulla città nell'arco di 25 ...È iscritta all'università di medicina da 18 anni e ancora non è riuscita a laurearsi. Per questo il padre, che intanto si è separato dalla mamma, ha fatto ricorso per non pagare più l'assegno di ... Ucraina ultime notizie. Nord Stream, da 11 al 21 luglio stop gas per manutenzione Negli ultimi 3 anni Becky Lynch si è consacrata come una delle principali Superstar e attrazioni della WWE: nonostante ultimamente si sia allontanata dalla scena titolata rimane al top della categoria ...Roma, 1 lug. (askanews) - Approda su Nove e in streaming su Discovery+, sabato 2 luglio alle 21.25 'Chico Forti - Colpevole d'innocenza', ...