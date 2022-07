Ultime Notizie – Ucraina: “Morti 35.750 soldati Russia” (Di venerdì 1 luglio 2022) Ammonterebbero a 35.750 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 35.750 uomini, 1577 carri armati, 3736 mezzi corazzati, 796 sistemi d’artiglieria, 246 lanciarazzi multipli, 105 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 186 elicotteri, 2610 autoveicoli, 15 unità navali e 645 droni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Ammonterebbero a 35.750 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 35.750 uomini, 1577 carri armati, 3736 mezzi corazzati, 796 sistemi d’artiglieria, 246 lanciarazzi multipli, 105 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 217 aerei, 186 elicotteri, 2610 autoveicoli, 15 unità navali e 645 droni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Gimbe: +50% casi in 7 giorni, aumentano ricoveri, intensive e decessi… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Raphinha, Roma, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggi… - SkySport : Le ultime notizie #SkyCalciomercato #Calciomercato #Milan #SkySport #Maldini #Massara - junews24com : Dybala Milan, avanza l'ipotesi: il colpo è possibile ma a una condizione - - Bart24196701 : Ultime notizie su come riconoscere i sintomi di #Omicron5 Se sei un coglione e pecorone hai omicron5 Se sei intell… -