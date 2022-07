Ultime Notizie – Terrorismo, 50mila euro a jihadisti: un arresto a Bologna (Di venerdì 1 luglio 2022) Oltre 50mila euro trasferiti a cellule jihadiste. Per questo un 52enne di origine bosniaca e residente a Bologna è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza. L’uomo è ritenuto responsabile di aver effettuato, personalmente e mediate terzi ignari delle finalità perseguite, numerosi trasferimenti di denaro in favore di esponenti di cellule terroristiche e destinati in tutto o in parte alla definizione di condotte con finalità di Terrorismo. L’indagine che ha portato all’arresto del bosniaco è stata condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale del Carabinieri (Ros), e coordinata dalla Procura di Bologna – Dipartimento AntiTerrorismo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Oltretrasferiti a cellule jihadiste. Per questo un 52enne di origine bosniaca e residente aè stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza. L’uomo è ritenuto responsabile di aver effettuato, personalmente e mediate terzi ignari delle finalità perseguite, numerosi trasferimenti di denaro in favore di esponenti di cellule terroristiche e destinati in tutto o in parte alla definizione di condotte con finalità di. L’indagine che ha portato all’del bosniaco è stata condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale del Carabinieri (Ros), e coordinata dalla Procura di– Dipartimento Anti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

