Ultime Notizie – Kiev vince la guerra del borscht, ricetta ucraina patrimonio Unesco (Di venerdì 1 luglio 2022) L'ucraina vince la battaglia del borscht contro la Russia. La tradizionale zuppa ucraina a base di cavolo, rape rosse e panna acida, è entrata oggi a far parte della lista del patrimonio dell'Unesco, fra i beni materiali che hanno bisogno di urgente salvaguardia. E' stata Kiev a chiedere una procedura d'urgenza, a causa della guerra in corso. E l'Unesco l'ha accettata, dato che l'invasione russa mette in pericolo il borscht, perchè "la gente non solo non può cucinarlo e coltivare le verdure locali necessarie, ma neanche riunirsi per consumarlo, cosa che mina il benessere sociale e culturale della comunità". Quella del borscht è una battaglia culturale con Mosca, perché questo piatto era popolare in ...

