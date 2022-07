Ultime Notizie – Inflazione, “mazzata da 2.457 euro annui a famiglia” (Di venerdì 1 luglio 2022) Il rialzo dell’Inflazione all’8% a giugno rappresenta una ‘mazzata’ per i consumatori e avrà effetti pesantissimi non solo sulle tasche delle famiglie, ma anche sull’economia nazionale. Lo afferma il Codacons commentando i dati Istat diffusi oggi dall’Istat. Il tasso di Inflazione all’8% si traduce a parità di consumi in una maggiore spesa pari a +2.457 euro annui per la famiglia ‘tipo’, che raggiungono +3.192 euro annui per un nucleo con due figli, considerata la totalità dei consumi di una famiglia – calcola il Codacons. “Le nostre peggiori previsioni – spiega il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi – trovano purtroppo conferma nei dati Istat. Siamo in presenza di una vera e propria emergenza nazionale che avrà effetti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Il rialzo dell’all’8% a giugno rappresenta una ‘’ per i consumatori e avrà effetti pesantissimi non solo sulle tasche delle famiglie, ma anche sull’economia nazionale. Lo afferma il Codacons commentando i dati Istat diffusi oggi dall’Istat. Il tasso diall’8% si traduce a parità di consumi in una maggiore spesa pari a +2.457per la‘tipo’, che raggiungono +3.192per un nucleo con due figli, considerata la totalità dei consumi di una– calcola il Codacons. “Le nostre peggiori previsioni – spiega il presidente dell’associazione, Carlo Rienzi – trovano purtroppo conferma nei dati Istat. Siamo in presenza di una vera e propria emergenza nazionale che avrà effetti ...

