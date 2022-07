Ultime Notizie – Global Youth Tourism, primo summit mondiale rivolto ai giovani (Di venerdì 1 luglio 2022) Una full immersion nel mondo del turismo, analizzando e riflettendo sugli aspetti negativi, positivi in un confronto alla ricerca di soluzioni. È il Unwto Global Youth Tourism summit (Gyts), il primo summit mondiale rivolto ai giovani del mondo per confrontarsi alla pari con le istituzioni sui temi del turismo e della sostenibilità con lo sguardo rivolto al futuro. La prima edizione in assoluto si sta svolgendo a Sorrento. Partito il 27 giugno, andrà avanti fino al 3 luglio prossimo, dove lo Unwto, in collaborazione con il Ministero del Turismo e l’Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), coinvolgerà 130 giovani tra i 12 e i 18 anni provenienti da 60 Paesi del mondo. I giovani ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Una full immersion nel mondo del turismo, analizzando e riflettendo sugli aspetti negativi, positivi in un confronto alla ricerca di soluzioni. È il Unwto(Gyts), ilaidel mondo per confrontarsi alla pari con le istituzioni sui temi del turismo e della sostenibilità con lo sguardoal futuro. La prima edizione in assoluto si sta svolgendo a Sorrento. Partito il 27 giugno, andrà avanti fino al 3 luglio prossimo, dove lo Unwto, in collaborazione con il Ministero del Turismo e l’Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), coinvolgerà 130tra i 12 e i 18 anni provenienti da 60 Paesi del mondo. I...

