Ultime Notizie – Giochi del Mediterraneo | Musolesi oro nel tiro con l’arco | ko Gazoz campione olimpico

(Di venerdì 1 luglio 2022) Un prestigioso oro arriva dalcon. Nell’individuale maschile aidela Orano, Federiconella finale per l’oro ha battuto il turco Metea Tokyo, 6-4, dopo aver superato in semifinale il compagno di squadra Mauro Nespoli, (finalista a Tokyo dove è stato superato dallo stesso) che ha poi conquistato il bronzo, battendo nella finalina il francese Bernardi 7-3.nella gara in Algeria ha eliminato prima l’egiziano Bahaaeldin Aly 7-1, poi il croato Alen Remar 6-0, e lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia 6-4, prima di avere la meglio in semifinale su Nespoli 6-2. Nella finale femminile arriva invece un altro argento per Lucilla Boari. L’azzurra ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - xarkzs : RT @meteoredit: Le ultime previsioni #meteo aggiornate nell'articolo di @lucalombroso. Nuova potente ondata di #caldo ???, poi arriva la 'ri… - GA7_Official : Dalle ultime notizie raccolte, #Spalletti non è soddisfatto di alcuni aspetti in casa #Napoli. - La comunicazione p… - VesuvioLive : La Bcp si espande, il cdm approva il progetto di fusione con la Banca Regionale di Sviluppo -

Il Sole 24 ORE

Anche il fiume Tevere e la piana dove sfocia può accusare della siccità e del cuneo salino dell'acqua di mare che risale perché la portata di acqua dolce è inferiore alla 'forza' di quella salata. C'è ...Una nuova iniziativa Gazzetta: fai la tua domanda sulledi calciomercato, i nostri giornalisti ti rispondono all'istante. I movimenti di Inter, Milan,... Calciomercato: tutte leGasport 1 ... Ucraina ultime notizie. Nord Stream, da 11 al 21 luglio stop gas per manutenzione Il Prodotto interno lordo è cresciuto in volume del 7,4% nel Nord-ovest e del 7% nel Nord-est. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istat, nel 2021 la ripresa economica è stata più marcata nelle aree ma ...Abbiamo portato via gli ultimi membri della troupe rimasta in Marocco cinque giorni prima di terminare le riprese. Per girare l'ultima sequenza nel deserto, quella in cui David si confronta col padre ...