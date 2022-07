Ultime Notizie – De Gaetano Neuromed | “Oggi ricordiamo Verstraete e onoriamo Remuzzi”

(Di venerdì 1 luglio 2022) “siamo qui per ricordare la memoria dello scienziato Marce per onorare il dottorche conosco da sempre. Per me il professore, infatti, è Beppe, un amico con cui ho avuto il piacere di pubblicare numerose ricerche scientifiche. Ricordo un aneddoto che ci unì e cioè quando lui si sposò e sua moglie venne a lavorare al Negri di Milano. Quello fu il link che ci portò a fondare nel 1983 il Negri di Bergamo, dopo tante peripezie per trovare i fondi necessari”. Così il presidente dell’Irccs, Giovanni de, nel corso del suo intervento alla lettura magistrale del professortenutasi presso l’auditorium Marcnel Parco tecnologico Irccsdi Pozzilli in Molise che rappresenta il “Secondo Marc ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Italia Iss: “Epidemia in fase acuta” - #Ultime #Notizie #Covid #Italia - RedazioneDedalo : Palermo – Crollo ascensore. M5s chiede censimento degli ascensori negli edifici popolari - Parpiglia : RT @Agenzia_Ansa: Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli italiani po… -

Il Sole 24 ORE

... anche in virtù dell'andamento dei casi di contagio e di ricovero dellesettimane. E in ... I dati mostrano "un'inversione di tendenza" approfondimento Covid in Italia e nel mondo, ledi ...Mimì Manzo è scomparso nel nulla dall'8 gennaio del 2021: oggi sono stati ritrovati dei resti di indumenti che potrebbero essere i ... Ucraina ultime notizie. Nord Stream, da 11 al 21 luglio stop gas per manutenzione AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 86.334 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 83.274 di ieri ma soprattutto i 55.829 di venerdì scorso,. I tamponi processati ...Bonus di 200 euro in arrivo. Il sostegno, introdotto dal decreto Aiuti per chi ha redditi fino a 35mila euro lordi annui, per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento dei prezzi e sostenere il ...