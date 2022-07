Ultime Notizie – Attacco Odessa | Zelensky | “Russia ha lanciato missile antinave”‘

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Oggi l’esercito dellaha sferrato un altromissilistico brutale. Unrusso era unantinave. Ha colpito un edificio residenziale nella regione di, nella località di Serhiyivka”. Lo ha affermato Volodymyrin dichiarazioni riportate da Ukrinform dopo l’che secondo gli ucraini ha fatto 21 morti e che il presidente ucraino ha bollato come un “atto di terrore”. “I missili Kh-22 sono stati concepiti per colpire portaerei e grandi navi da guerra, ma – ha accusato parlando a Kiev con il premier norvegese Jonas Gahr Stoere – l’esercito russo li ha usati contro un normale palazzo di nove piani con civili”. Secondo, riporta ancora Ukrinform, laha...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - dimeo_s : Trovato un cadavere a Pianura. Appartiene al ragazzo scomparso? - mummy53690440 : Ucraina ultime notizie. La Russia ha iniziato a esportare cereali dalle aree occupate dell’Ucraina - Il Sole 24 ORE… - mummy53690440 : Pistole puntate sulle guardie giurate, così è iniziato l'assalto al portavalori di Roma. Banditi ripresi dai reside… -

Il Sole 24 ORE

Quando finirà l'ondata estiva di Covid , che da qualche settimana vede i bollettini quotidiani aumentare i numeri di contagi e ricoveri Secondo il fisico Giorgio Sestili , il picco ci sarà tra una ...Altri sei mesi di indagini per fare luce sulla morte di Polina Kochelenko , ex modella 35enne di origini russe, criminologa e addestratrice cinofila, trovata senza vita il 18 aprile 2021 nella roggia ... Ucraina ultime notizie. Kiev, bombe al fosforo russe sull’Isola dei Serpenti L'uomo che ha posto fine alla carriera sul ring di Ric Flair in WWE a WrestleMania 24, Shawn Michaels, ha parlato della decisione del Nature Boy di tornare sul ring un'ultima volta. Nel marzo 2008, in ...Nonostante i loro sforzi, Vecna riesce a sopraffare sia Undici che Max, stanandola nel suo ricordo più felice, e si prepara ad uccidere quest’ultima. continua a leggere dopo la pubblicità In Russia, ...