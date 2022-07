Ultime Notizie – Aborto Usa, giudice Florida blocca legge restrittiva (Di venerdì 1 luglio 2022) Un giudice della Florida ha annunciato il blocco della nuova legge statale che blocca gli aborti dopo 15 settimane di gravidanza. Secondo il magistrato, John Cooper, il provvedimento viola le garanzie della privacy stabilite dalla costituzione della Florida. La nuova legge era stata fortemente voluta dal governatore repubblicano Ron Desantis, considerato un possibile candidato alle presidenziali del 2024. E l’Aborto è al centro dello scontro politico, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la settimana scorsa il diritto federale ad interrompere volontariamente la gravidanza, lasciando ai singoli stati la decisione se permetterla o meno. Il blocco della nuova legge dovrebbe entrare in vigore oggi, dopo che Cooper avrà firmato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Undellaha annunciato il blocco della nuovastatale chegli aborti dopo 15 settimane di gravidanza. Secondo il magistrato, John Cooper, il provvedimento viola le garanzie della privacy stabilite dalla costituzione della. La nuovaera stata fortemente voluta dal governatore repubblicano Ron Desantis, considerato un possibile candidato alle presidenziali del 2024. E l’è al centro dello scontro politico, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la settimana scorsa il diritto federale ad interrompere volontariamente la gravidanza, lasciando ai singoli stati la decisione se permetterla o meno. Il blocco della nuovadovrebbe entrare in vigore oggi, dopo che Cooper avrà firmato ...

