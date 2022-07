UFFICIALE – Kvaratskhelia è del Napoli | depositato il contratto!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 1 luglio 2022) Con l’aperturadel calciomercato di Serie A ilhadefinitivamente i contratti di, attaccante della Dinamo Batumi, e Olivera, terzino sinistro del Getafe, che sono a partire da oggi a tutti gli effetti giocatori del club azzurro. Sul portale della Lega Serie A, infatti, è stata pubblicata l’ufficialità dei nuovi acquisti di Aurelio De Laurentiis. FOTO: Trasferimenti estateIl calciatore georgiano della Dinamo Batumi è atteso a Castel Volturno mercoledì 6 luglio per sottoporsi alle consuete visite mediche per poi partire venerdì con il resto della squadra per il ritiro di Dimaro.è sicuramente sotto i riflettori dei tifosi azzurri, impazienti di scoprire il talento del calciatore che avrà l’onere di sostituire Lorenzo ...