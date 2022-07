Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, il saluto ufficiale ad Andrea #Belotti ?? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Belotti, ufficiale l'addio al #Torino! Il club annuncia: 'Le strade si separano, prendiamo atto...' Il comunicato di salu… - cmdotcom : UFFICIALE, il #Torino saluta #Belotti : 'Prendiamo atto della tua decisione. Grazie di tutto e in bocca al lupo' - SOSFanta : ?? #Belotti, ufficiale l'addio al #Torino! Il club annuncia: 'Le strade si separano, prendiamo atto...' Il comunica… - fcin1908it : UFFICIALE – Il Torino saluta Belotti: “Prendiamo atto della tua decisione” -

...l'arrivo di Asllani Il calciomercato estivo è finalmente iniziato in maniera... Calciomerrcato Inter news/ Incontro con ilper Bremer. Napoli su Correa Ventenne albanese che ......di Andrea Belott i con il. L'attaccante, da oggi, è ufficialmente un ex giocatore del club granata, che ha voluto salutare il centravanti con un video pubblicato sul sitoe dal ...Calciomercato Juventus, countdown Di Maria: l’argentino è atteso in queste ore a Torino per la firma del suo nuovo contratto S’è sbloccato il mercato della Juventus, finalmente anche. Dopo i saluti ...Secondo Auriemma, la società bianconera avrebbe chiesto a Ramadani di convincere il difensore ad accettare il trasferimento a Torino ...