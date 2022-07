Pubblicità

LALAZIOMIA : UFFICIALE: Ferrieri Caputi prima donna arbitro in Serie A. Trentalange: 'Momento storico' - AleDigio89 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #FerrieriCaputi prima donna arbitro in #SerieA. Trentalange: 'Momento storico' - cmdotcom : UFFICIALE: #FerrieriCaputi prima donna arbitro in #SerieA. Trentalange: 'Momento storico' - GiusCandela : RT @cjmimun: Da oggi e' anche ufficiale: Maria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, della sezione di Livorno, sara' la prima donna che arbitrera'… - cjmimun : Da oggi e' anche ufficiale: Maria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, della sezione di Livorno, sara' la prima donna che arbitrera' in Serie A. -

Commenta per primo Maria SoleCaputi sarà il primo arbitro donna a dirigere in Serie A . La conferma è arrivata da Coverciano dove si è svolta la conferenza stampa per presentare la formazione dei ruoli arbitrali in vista ...La prima arbitra della Serie A è toscana, è. Maria SoleCaputi , 31 anni, della sezione di Livorno, sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A. Nella conferenza stampa di Coverciano in cui è stata presentata la formazione ...Maria Sole Ferrieri Caputi, 31enne della sezione di Livorno, sarà la prima donna che arbitrerà in Serie A. La conferma ufficiale è arrivata nel corso della conferenza ...“Veniamo da una stagione particolarmente complessa, erano anni che non vedevamo un campionato di questo tipo al vertice. Siamo stati abbastanza fortunati, i valori in campo sono stati rispettati, il s ...