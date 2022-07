Uefa, entro novembre il rapporto indipendente sugli episodi della finale di Champions League (Di venerdì 1 luglio 2022) Il capo della revisione indipendente commissionata dalla Uefa, Tiago Brandao Rodrigues, in merito agli spiacevoli eventi della finale di Champions League 2022 di Parigi, ha scelto gli uomini che lo affiancheranno: si tratta di Frank Paauw e Kenny Scott. Secondo Rodrigues “gli eventi del 28 maggio siano stati angoscianti per tutti i soggetti coinvolti. Questa revisione mira a esaminare le prove e ad identificare le responsabilità. Sono molto soddisfatto del feedback degli esperti che abbiamo contattato e sono fiducioso che potremo dare un contributo significativo alla futura pianificazione di altri eventi“. Rodrigues verrà anche supportato amministrativamente da Daniel Ribeiro e Luis Silva. A fine settembre saranno forniti i risultati preliminari dell’indagine, la ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Il caporevisionecommissionata dalla, Tiago Brandao Rodrigues, in merito agli spiacevoli eventidi2022 di Parigi, ha scelto gli uomini che lo affiancheranno: si tratta di Frank Paauw e Kenny Scott. Secondo Rodrigues “gli eventi del 28 maggio siano stati angoscianti per tutti i soggetti coinvolti. Questa revisione mira a esaminare le prove e ad identificare le responsabilità. Sono molto soddisfatto del feedback degli esperti che abbiamo contattato e sono fiducioso che potremo dare un contributo significativo alla futura pianificazione di altri eventi“. Rodrigues verrà anche supportato amministrativamente da Daniel Ribeiro e Luis Silva. A fine settembre saranno forniti i risultati preliminari dell’indagine, la ...

Pubblicità

sportface2016 : #Uefa, entro novembre il rapporto indipendente sugli episodi della finale di #ChampionsLeague - TheoCells : Chiarimento: il #Valencia deve vendere #Guedes entro il 30 giugno? No. Se entro il 30 non parte avrà sanzioni? No.… - LeoBonny97 : @NoMoreLimone @jackcalvarosie @DiMarzio @acmilan @Inter Partiamo dal presupposto che noi non abbiamo mai avuto prob… - _CalcioItaliano : @AndreaInterNews 'Potrebbe chiedere entro luglio una riforma Uefa che porti in UCL chi vince la Conference League'. - fra__nce__sco : Come riportato, l'#Inter chiuderà il bilancio '22 con 120 M di passivo e cerca un accordo con UEFA per arrivare al… -