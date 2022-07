Ucraina | strage a Odessa | 21 morti | bombe su condominio e centro ricreativo Zelensky accusa Mosca di terrorismo

(Di venerdì 1 luglio 2022) Un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno une unnella regione meridionale di: almeno 21 le vittime accertate, 16 rimaste uccise negli appartamenti e 5 nel luogo di ritrovo, tra cui un dodicenne, mentre altre 39 persone sono state ferite, compresi 6 bambini L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

christianrocca : C’è l’abbiamo quasi fatta. #WelcomeEukraine ?@Linkiesta ne ha? scritto il 4 aprile e complimenti a ?@pinapic? la p… - AndreaRomano9 : #Kremenchuk è nell’Ucraina centrale, a centinaia di km dal Donbass e dal fronte. I missili del regime di #Putin han… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Strage a Odessa, 21 morti per le bombe sui palazzi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UCRAINA - Strage a Odessa, 21 morti per le bombe sui palazzi - Giusepp17413380 : RT @Libero_official: Missili russi sulla regione di #Odessa, colpito un condominio: strage di civili, bilancio pesantissimo. E' la 'vendett… -

L'ennesimadi civili insanguina l'. Mentre ancora si rimuovono le macerie del centro commerciale bombardato a Kremenchuk, un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno un ...Stamane almeno 10 missili hanno colpito l'area portuale di Mykolaiv , nel Sud dell'. Il governatore Vitaliy Kim ha denunciato l'uso da parte delle forze di Mosca di 'proiettili a grappolo ...Un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno un condominio e un centro ricreativo nella regione meridionale di Odessa: almeno 21 le vittime accertate, 16 rimaste uccise negli appartamenti ...ROMA. – L’ennesima strage di civil insanguina l’Ucraina. Mentre ancora si rimuovono le macerie del centro commerciale bombardato a Kremenchuk, un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno ...