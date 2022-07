Ucraina news | missili contro condominio di Odessa | 19 morti | 2 sono bambini Mosca nega

Pubblicità

DavidPuente : Le falsità filorusse sul bombardamento a Kremenchuk e il centro commerciale Amstor - ilfoglio_it : Nuove armi, estrazione di gas e un dossier dell’intelligence che suggerisce perché la resistenza armata è cruciale.… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, missili su un condominio a Odessa: 10 vittime, anche bambini - lore_bi : RT @tempoweb: Missili russi su un condominio, strage di civili a #Odessa. #Stoltenberg: più armi pesanti a Kiev #ucraina #nato #russia #1lu… - Mauxa : I soccorsi al centro commerciale di Cremenchuk dopo l'attacco.. #Guerra #Ucraina - Russia: reportage giornaliero, i… -

RaiNews

... ha ragione Masi, il cantore della disoccupazione: Draghi ha davvero poco da lavorare; scatenare una guerra a Roma mentre se ne combatte una inè roba da perditempo. La storia, però, puzza di ......e dalle conseguenze di chi li ha trascinati nella nuova e terribile fase della guerra d', in ... Le immagini da Bucha, da Mariupol sono ragione di scontro, perch per i genitori sono fake... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 128 - Lavrov, la Nato è sempre a ricerca di un nemico esterno - Lavrov, la Nato è sempre a ricerca di un nemico esterno Come avviene spesso quando un esponente politico declina, perde potere e rischia di essere dimenticato, anche l'ex-premier grillino per dimostrare la propria esistenza deve cimentarsi in una perenne p ...I missili sono caduti a circa 80 km a sud di Odessa causando 18 morte tra cui due bambini: lo riferisce Tymoscehnko ...