Ucraina, Kiev risponde a Mosca: 'Vendicheremo gli attacchi a Odessa' (Di venerdì 1 luglio 2022) Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato che "la Russia non dovrà aspettare molto per ricevere la risposta delle forze armate ucraine dopo i brutali ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022) Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato che "la Russia non dovrà aspettare molto per ricevere la risposta delle forze armate ucraine dopo i brutali ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen in videocollegamento con il Parlamento di Kiev: 'La strada per l'Ue è lunga, ma sare… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev: 'Mykolaiv colpita con bombe a grappolo proibite, ci sono vittime'. Missile su un condominio ad Odes… - Avvenire_Nei : #Ucraina #Guerra giorno 127: il successo inatteso di Kiev e la speranza rinata sul grano - TV7Benevento : Ucraina: von der Leyen, 'al fianco di Kiev in ogni fase del percorso verso l'adesione alla Ue' -… - alessita_1994 : Davano l'Ucraina per spacciata in 48 ore,massimo 5 giorni ed invece,le vittorie di Irpin,Kiev,Kharkiv e Isola dei s… -