Ucraina | bombardato un condominio a Odessa | 20 morti | Gazprom | nel 2022 export gas ridotto del 31%

(Di venerdì 1 luglio 2022) Biden: 'Sosterremo Kiev fino alla fine, Mosca non vincerà'. Putin: 'Siamo aperti al dialogo sulla stabilità e il ...

LiaQuartapelle : I russi hanno bombardato un centro commerciale a #kremenchuk con dentro almeno mille persone. Non si conosce il num… - Silvia_Sanchini : RT @RiminiFuturo: Volontari riminesi a Mykolaiv. Martedì scorso i volontari della Papa Giovanni hanno portato aiuti nel quartiere della cit… - MMaXXprIIme : RT @DaIlMattonaio: La Russia ha bombardato #Odessa? L'Ucraina lo fa da 8 anni a Donetsk e Lugansk. Quindi? - fabiolongo881 : @DaIlMattonaio La Russia ha bombardato #Odessa? Si, L'Ucraina lo fatto per 8 anni a Donetsk e Lugansk Quindi? Quind… - infoitinterno : Ucraina, si scava tra macerie del condominio bombardato ad Odessa - L'Unione -

Biden: 'Sosterremo Kiev fino alla fine, Mosca non vincerà'. Putin: 'Siamo aperti al dialogo sulla stabilità e il ...Nelle direzioni Avdiyiv, Kurakhiv, Novopavliv e Zaporizhzhya, hale nostre posizioni con ... Nel suo discorso serale di ieri, il presidente dell'Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che ...La guerra in Ucraina giunge al suo 128esimo giorno. Almeno 20 persone sono rimaste uccise da un bombardamento russo su un condominio di Odessa. Il governatore della regione ucraina di Mykolaiv ha rife ...La Russia bombarda la regione di Odessa in Ucraina. Mosca afferma che le sue truppe hanno raggiunto le porte di Lisichansk ...