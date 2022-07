Ucraina: Australia impone sanzioni contro altri 16 cittadini russi (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - altri 16 cittadini russi sono stati inseriti nell'elenco delle sanzioni dell'Australia in relazione alla guerra in Ucraina, secondo i dati del registro federale Australiano. Secondo il documento, sono state imposte restrizioni alla campionessa olimpica, presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, Alina Kabaeva, al difensore civico per l'infanzia Maria Lvova-Belova, al capo del ministero dell'Agricoltura Dmitry Patrushev, al ministro dell'edilizia Irek Fayzullin e al ministro dei trasporti Vitaly Savelyev. Oltra a questi nomi, compaiono il capo del consiglio di amministrazione di Pechenga International Sea Port OJSC Igor Putin, il vicepresidente del consiglio di amministrazione della compagnia di assicurazioni Sogaz ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) -16sono stati inseriti nell'elenco delledell'in relazione alla guerra in, secondo i dati del registro federaleno. Secondo il documento, sono state imposte restrizioni alla campionessa olimpica, presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, Alina Kabaeva, al difensore civico per l'infanzia Maria Lvova-Belova, al capo del ministero dell'Agricoltura Dmitry Patrushev, al ministro dell'edilizia Irek Fayzullin e al ministro dei trasporti Vitaly Savelyev. Oltra a questi nomi, compaiono il capo del consiglio di amministrazione di Pechenga International Sea Port OJSC Igor Putin, il vicepresidente del consiglio di amministrazione della compagnia di assicurazioni Sogaz ...

