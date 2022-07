Ucciso a 5 anni dal fratellastro di 14: 'Mi piace dare i pugni ai bambini' (Di venerdì 1 luglio 2022) A 5 anni fu torturato e Ucciso dai suoi familiari, oggi è stata fatta giustizia per il piccolo Logan Mwangi, un bimbo britannico trovato senza vita nel luglio dello scorso anno. Il piccolo era vittima ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022) A 5fu torturato edai suoi familiari, oggi è stata fatta giustizia per il piccolo Logan Mwangi, un bimbo britco trovato senza vita nel luglio dello scorso anno. Il piccolo era vittima ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Ho 43 anni e ho esercitato il mio diritto legale di fare la libera scelta di non vaccinarmi. Non ho ucciso nessun… - VoceDelTrentino : Angelo Bettini: un esempio di impegno civile. Commemorato l’avvocato ucciso dai nazifascisti a Rovereto 78 anni fa - - Frankiessl1900 : Speziale non ha ucciso nessuno! Anzi, gli hanno tolto anni di libertà per incarerarlo senza vere prove. Io a legger… - cuba98w : RT @fanpage: Secondo l’inchiesta, l'adolescente era violentissimo e avrebbe partecipato attivamente all’omicidio del bimbo e poi all’occult… - angela_massi : RT @ANPIRomaPosti: L'#1luglio 1921 venne ucciso a #Pordenone l’operaio comunista #TranquilloMoras: i fascisti lo ferirono mortalmente spara… -