Turismo, Garavaglia: "Parlare con i giovani per migliorare la nostra offerta" (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – "Abbiamo organizzato insieme all'UnWto il primo congresso mondiale del Turismo giovanile. La generazione 'Z' conta oltre 2 miliardi di ragazzi nel mondo. I nostri giovani hanno un linguaggio diverso, molto più social ed è per questo che dobbiamo adeguare la nostra offerta ascoltando le loro esigenze. I ragazzi sono i nostri futuri clienti. Ci adegueremo e, anche se i numeri sono già buoni, vogliamo che migliorino ancora". Così Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, presente all'Hotel Hilton Sorrento Palace di Sorrento in occasione del Global Youth Tourism, il primo summit mondiale rivolto ai giovani del mondo per confrontarsi alla pari con le istituzioni sui temi del Turismo e della sostenibilità con lo sguardo ...

