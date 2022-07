Turismo, assessore Casucci: “Da Sorrento segni di ripresa mondiale” (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Regione Campania ha sostenuto e contribuito alla realizzazione dell’evento del Global Youth Tourism Summit, in corso di svolgimento a Sorrento, con al partecipazione di ragazzi provenienti da tutto il mondo, per pensare al futuro del Turismo. La Regione ha fornito attraverso l’Agenzia regionale del Turismo e in collaborazione con Enit, il supporto necessario in termini di ospitalità, supporto logistico e promozione del territorio per l’evento che è partito il 27 giugno e si conclude domenica 3 luglio. Oggi è intervenuto al summit l‘assessore regionale al Turismo, Felice Casucci: “La presenza a Sorrento di così tanti giovani – ha detto – provenienti da tutto il mondo è un segnale di speranza per la ripresa del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Regione Campania ha sostenuto e contribuito alla realizzazione dell’evento del Global Youth Tourism Summit, in corso di svolgimento a, con al partecipazione di ragazzi provenienti da tutto il mondo, per pensare al futuro del. La Regione ha fornito attraverso l’Agenzia regionale dele in collaborazione con Enit, il supporto necessario in termini di ospitalità, supporto logistico e promozione del territorio per l’evento che è partito il 27 giugno e si conclude domenica 3 luglio. Oggi è intervenuto al summit l‘regionale al, Felice: “La presenza adi così tanti giovani – ha detto – provenienti da tutto il mondo è un segnale di speranza per ladel ...

