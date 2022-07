Tuffi, Mondiali 2022: Chiara Pellacani accede alle semifinali dai tre metri (Di venerdì 1 luglio 2022) Chiara Pellacani si è qualificata per la semifinale dei tre metri femminili ai Mondiali di Budapest. La romano ha concluso l’eliminatoria in quindicesima posizione (268.80) al termine di una gara che ha visto qualche imprecisione da parte dell’azzurra, che non è mai uscita comunque dalle migliori diciotto (ultima posizione per accedere alle semifinali). Tuffi, Mondiali 2022: Elena Bertocchi rinuncia alla gara dai tre metri Una qualifica dominata come da pronostico dalle cinesi. A vincere è stata Chen Yiwen con 357.95 davanti alla connazionale Chang Yani (341.25). Una gara per oro e argento già chiusa, mentre la lotta per il bronzo è tutta una sfida nordamericana tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022)si è qualificata per la semifinale dei trefemminili aidi Budapest. La romano ha concluso l’eliminatoria in quindicesima posizione (268.80) al termine di una gara che ha visto qualche imprecisione da parte dell’azzurra, che non è mai uscita comunque dmigliori diciotto (ultima posizione perre).: Elena Bertocchi rinuncia alla gara dai treUna qualifica dominata come da pronostico dcinesi. A vincere è stata Chen Yiwen con 357.95 davanti alla connazionale Chang Yani (341.25). Una gara per oro e argento già chiusa, mentre la lotta per il bronzo è tutta una sfida nordamericana tra ...

