Tuffi, gare venerdì 1 luglio Mondiali Budapest 2022 in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per le gare di Tuffi di venerdì 1 luglio ai Mondiali di Budapest 2022. Nuova giornata dedicata ai Tuffi alla Duna Arena, con tanta Italia presente. Chiara Pellacani, reduce dall'argento nel sincro misto dal trampolino con Matteo Santoro e dal quarto posto nel trampolino 1 metro individuale, ci riprova. La romana proverà a staccare il pass per l'atto conclusivo dal trampolino 3 metri assieme ad Elena Bertocchi, mentre Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu proveranno a sorprendere nella finale secca del sincro misto dalla piattaforma. L'appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di venerdì 1 luglio con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, a seguire le semifinali (alle ore 16.00).

