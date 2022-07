"Troppo lontano...". L'Italia assegna un porto alla ong che si lamenta (Di venerdì 1 luglio 2022) porto di Taranto assegnato alla nave Geo Barents con 65 migranti a bordo. Ma l'equipaggio protesta: "Dista circa 24 ore dalla nostra posizione" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022)di Tarantotonave Geo Barents con 65 migranti a bordo. Ma l'equipaggio protesta: "Dista circa 24 ore dnostra posizione"

Pubblicità

heronchiId : io già pronta per adottare Ash Morgenstern letteralmente my best boy leggendo solamente due righe su di lui perché… - tsukkikei : @avannottofritto ma thanks bro, comunque non ci sei andato troppo lontano i miei capelli tendono al mosso - bluecalss : @pinkyogbowl uhhhh li cerco prossima settimana, se lidl non fosse troppo lontano andrei lì, but ho aldi e despar quindi provooo - Avv_Nike : RT @Stefano87867985: ??METAVERSO: L'EROINA DEL FUTURO! In un futuro non troppo lontano, le persone relegheranno nell'oblio le loro esistenz… - Gaetano39432103 : @meriadocco Però spoiler2: non credo di andarci troppo lontano se asserisco che il 99,9999% dei tossicodipendenti h… -