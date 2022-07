Trampolino 3 metri | la Pellacani conquista la finale

(Di venerdì 1 luglio 2022) Chiaraè 15ª con 268.80 punti dopo le eliminatorie dai 3individuale ai Mondiali di Budapest. È ilolimpico, il più difficile: in semiapprodano in 18, inle ...

Pubblicità

Coninews : CAPOLAVORO D’ARGENTO! ?? Dopo il titolo europeo nel 2021, Matteo #Santoro e Chiara #Pellacani si prendono una merav… - sportface2016 : +++#Tuffi, Chiara #Pellacani e Matteo #Santoro conquistano una meravigliosa medaglia d'argento ai Mondiali… - stefionice : RT @Coninews: CAPOLAVORO D’ARGENTO! ?? Dopo il titolo europeo nel 2021, Matteo #Santoro e Chiara #Pellacani si prendono una meravigliosa se… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Mondiali2022Budapest #Pellacani Dietro le cinesi c’è Chiara: finale mondiale da… - infoitsport : Trampolino 3 metri, la Pellacani in semifinale -

Chiara Pellacani è 15ª con 268.80 punti dopo le eliminatorie dai 3individuale ai Mondiali di Budapest. È ilolimpico, il più difficile: in semifinale approdano in 18, in finale le prime 12. La romana è reduce dal quarto posto dal piccolo(...La tuffatrice azzurra, Chiara Pellacani , dopo la conquista della finale nelai Mondiali di tuffi di Budapest 2022 , ha commentato il suo strepitoso terzo posto alle spalle delle cinesi: 'Mi sentivo un po' stanca di testa prima della semifinale. Ho parlato ...Budapest, 1 lug. - Chiara Pellacani strappa il pass per la finale del trampolino dai 3 metri ai campionati del mondo di Budapest. L'azzurra, già argento nel sin ...Sognare non costa nulla. E' con questo spirito che Chiara Pellacani ha chiuso la semifinale della prova del trampolino tre metri a Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di tuffi. L'azzurra ha co ...