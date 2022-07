Tragedia a Bologna: baby sitter muore in piscina, era insieme alla bambina (Di venerdì 1 luglio 2022) I fatti sono accaduti ieri ma solo questa mattina, la notizia viene raccontata da tutti i media nazionali. Una vera e propria Tragedia quella che è accaduta ieri a Bologna. Una baby sitter filippina di 50 anni infatti è morta mentre guardava la bambina che le era stata affidata. Le due, secondo quanto si legge sul Corriere di Bologna, erano insieme in piscina, a casa dei nonni della piccola, sui Colli Bolognesi. Entrambe, sarebbero cadute in piscina perdendo i sensi, non si capisce ancora cosa sia accaduto realmente. La bambina si è salvata mentre per la baby sitter, non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata in ospedale, dopo diversi tentativi da parte dei soccorritori ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 luglio 2022) I fatti sono accaduti ieri ma solo questa mattina, la notizia viene raccontata da tutti i media nazionali. Una vera e propriaquella che è accaduta ieri a. Unafilippina di 50 anni infatti è morta mentre guardava lache le era stata affidata. Le due, secondo quanto si legge sul Corriere di, eranoin, a casa dei nonni della piccola, sui Colli Bolognesi. Entrambe, sarebbero cadute inperdendo i sensi, non si capisce ancora cosa sia accaduto realmente. Lasi è salvata mentre per la, non c’è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata in ospedale, dopo diversi tentativi da parte dei soccorritori ...

