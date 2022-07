Tour de France 2022, Yves Lampaert è la prima Maglia Gialla: “Non avevo mai osato sognarlo, sono solo il figlio di un contadino dal Belgio” (Di venerdì 1 luglio 2022) Yves Lampaert è la prima Maglia Gialla del Tour de France 2022. Basta la prima giornata per avere la prima sorpresa della corsa più attesa dell’anno. Battuti tutti i favoriti, forse danneggiati dal meteo, il corridore belga ha coronato un sogno sul percorso di 13 km di Copenhagen. Ai microfoni di Eurosport al termine della corsa, Lampaert era vistosamente emozionato e faticava a trattenere le lacrime: “La mia testa sta esplodendo. Speravo in un risultato in top10 e invece sono riuscito a battere i migliori al mondo. sono solo il figlio di un contadino dal Belgio, non me lo sarei mai aspettato”. Un inno ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022)è ladelde. Basta lagiornata per avere lasorpresa della corsa più attesa dell’anno. Battuti tutti i favoriti, forse danneggiati dal meteo, il corridore belga ha coronato un sogno sul percorso di 13 km di Copenhagen. Ai microfoni di Eurosport al termine della corsa,era vistosamente emozionato e faticava a trattenere le lacrime: “La mia testa sta esplodendo. Speravo in un risultato in top10 e inveceriuscito a battere i migliori al mondo.ildi undal, non me lo sarei mai aspettato”. Un inno ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Un tranquillo pomeriggio sportivo di inizio luglio - Il Settebello: alle 16 la semifinale mondiale contro Grecia. A… - giampietrogiova : Al Tour de France domani, in Danimarca, correranno su un ponte di diciotto km, in Italia no si riesce a costruire u… - SpazioCiclismo : Le immagini dell'ultimo chilometro della prova di Yves Lampaert #TDF2022 - stefanociola4 : RT @Eurosport_IT: UNA GIORNATA FOLLE! ???? Piove, Van Aert arriva davanti a Pogacar e al nostro Filippo Ganna. A ribaltare i giochi ci pensa… - sportface2016 : #TourdeFrance, le pagelle della prima tappa -