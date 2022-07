Tour de France 2022 | tappa 1 | vince Lampaert Classifica generale e ordine d' arrivo - Sport - Altri Sport

Pubblicità

Yves Lampaert Copenaghen, 1 luglio 2022 - Il belga che non ti aspetti: la tappa 1 delde2022 non incorona Wout Van Aert , tra i principali favoriti di giornata ma solo secondo, bensì Yves Lampaert che, da non specialista, completa la cronometro in 15'17'' e si mette alle ...Dopo una perquisizione in albergo poco prima del via delde, l'indagine prosegue con il sequestro di computer e altro materiale. Lotta al doping. Giovedì c'è stato un blitz della polizia ...Belgian Yves Lampaert of Quick-Step Alpha Vinyl pictured in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a 13 km individual time trial in and around Copenhagen, Denmark, Friday 01 ...A Copenaghen, sede fuori confine della cronometro d'apertura della Grande Boucle, il belga della Quick-Step ha anticipato il connazionale della Jumbo-Visma.