Tour de France 2022 oggi, prima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. La prima Maglia Gialla si assegna a cronometro (Di venerdì 1 luglio 2022) L'attesa è finalmente terminata, inizia oggi il Tour de France 2022. Giunta all'edizione numero 109, la Grande Boucle parte dalla Danimarca ed in particolare dalla capitale Copenhagen. Sarà una cronometro a decidere chi indosserà la prima Maglia Gialla, ambitissimo simbolo del primato sul palcoscenico più importante. percorso 13,2 km completamente pianeggianti per le strade di Copenhagen. Non mancano le curve tecniche, ma il tracciato presenta diversi rettilinei dove si potrà fare grandissima velocità. Anche il traguardo arriverà al termine di un lungo tratto di strada dritta ed ampia, sarà con ogni probabilità uno specialista a raggiungere il ...

