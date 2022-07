Tour de France 2022 | la tappa di domani Rosklide-Nyborg | percorso e altrimetria Subito tre GPM

(Di venerdì 1 luglio 2022) Oggi inizierà finalmente ildecon la cronometro di Copenhagen, ma è arrivato già il momento di dare un’occhiata alladi. Si partirà da Roskilde e si arriverà, dopo 202.2 chilometri, a. Andiamo a scoprire insieme ilcompleto e l’altimetria.E ALTIMETRIA La frazione diconcederàuna grande opportunità alle ruote veloci. Si comincerà con un tratto molto semplice, poi ci saranno uno di fila all’altro tre GPM di quarta categoria che non dovrebbero però creare problemi in gruppo. Superate le tre salite si tornerà a viaggiare in quasi totale pianura fino al traguardo. Attenzione al traguardo volante di Kalundborg, posto al km 126.9.

Pubblicità

Eurosport_IT : Incrociamo le dita ???????????? ?? Le parole di Ganna a 24 ore dall'inizio del Tour De France: - ReadyPlayer1___ : Oggi inizia il Tour De France - paolozapp : @umbertopm1 Si sono già posti la domanda - SMSNEWSOFFICIAL : Al via la 109a edizione del @LeTour de France - DKAmbRom : Oggi si parte ??! Il #TourdeFrance è iniziato a #Copenaghen e le prime 3 tappe si svolgono in Danimarca – il “Regno… -

Nessuno è perfetto e in un Grandpossono succedere molte cose. Andremo avanti giorno per giorno e speriamo di avere buone gambe ogni giorno'.... Carlos Taberner 3 - 0 12:10 Nicolas Mahut, Edouard Roger - Vasselin - Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry 3 - 0 Visualizza Wimbledon CICLISMO -DE16:00 Copenhage - Copenhage (...Tour de France, si parte da Copenaghen con una cronometro di 13 chilometri: l'azzurro Filippo Ganna va per la storia. Il pronostico ...Parte oggi da Copenaghen l’edizione numero 109 del Tour de France con un favorito assoluto come Tadej Pogacar. Il fenomeno sloveno, a soli 23 anni, va a caccia delle leggende della Grande Boucle visto ...